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У місті Подільську зафіксували більще випадків коронавірусу, ніж в Одесі

У місті Подільську зафіксували більще випадків коронавірусу, ніж в Одесі
17:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Загалом на Одещині лабораторно підтверджено 183 випадки захворювання на коронавірус.

Фахівці вірусологічної лабораторії МОЗ в Одесі зареєстрували у місті Подільск на Одещині більше хворих на COVID-19, аніж в Одесі. Жителів області закликали дотримуватись карантинних вимог і "розірвати ланцюг нових заражень". заявив голова облдержадміністрації Максим Куций у Facebook.

"Тривожний сигнал з Подільська. Кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у Подільську перевищила їх кількість в Одесі. Станом на 25 квітня у Подільську зафіксовано 56 випадків (35 госпіталізовано, в тому числі 10 медпрацівників). А в Одесі - 52 випадки (30 госпіталізовано). У Біляївському районі - 26 випадків (20 осіб госпіталізовано)", - підкреслив Куций.

"Дуже важливо не допустити нових спалахів в інших районах Одещини та подолати наявні. Тому я закликаю всіх дотримуватися санітарних правил та не виходити на вулицю без крайньої потреби. Маємо розірвати ланцюг нових заражень", - наголосив очільник ОДА.

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Як повідомлялося, у райцентрі Подільськ через спалах CОVID-19 запроваджено 22 квітня комплекс додаткових протиепідемічних заходів. Зокрема, заборонено проїзд транзитного транспорту, роботу всіх суб’єктів господарювання, крім торгівлі продуктами харчування, пальним, ліками, а також призупинено амбулаторний прийом хворих. Жителям рекомендовано мінімізувати перебування у громадських місцях.

Подільську міську лікарню теж закрито на двотижневий карантин, охорону її по периметру здійснюють нацгвардійці та поліцейські. У місті було здійснено 273 забори біологічного матеріалу на ПЛР-тестування. Це стосується як медичних працівників, так і осіб, що звернулися за допомогою.

За даними ОДА, серед лабораторно підтверджених 56 випадків захворювання на COVID-19 по місту зафіксовано 35 позитивних результатів безпосередньо з цієї медустанови. Це - і пацієнти, і лікарі та медсестри міської лікарні.

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Карантин, Одеса, Коронавірус, Подільськ.
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