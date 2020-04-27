Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА

Новини України:Заступника голови КМДА Володимира Слончака затримали за напад на поліцейського у центрі Києва.

Київський міський голова Віталій Кличко звільнив Володимира Слончака з посади заступника голови КМДА через напад на поліцейського. Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Я звільнив заступника Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Думаю, ви бачили в новинах, що відбулося вчора пізно ввечері. Я не дозволю дискредитувати міську владу, і в першу чергу тим, хто її представляє. І вибачаюсь перед правоохоронцями, киянами, через таку негідну поведінку заступника голови КМДА", - сказав Кличко.

Він наголосив, що Слончак повинен відповідати за свої вчинки за законом.

Слідчі столичної поліції розпочали досудове розслідування відносно заступника голови Київської міської державної адміністрації, який вдарив поліцейського.

Слончак Володимир Вікторович призначений заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень у грудні 2018 року. До цього обіймав посаду начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради.