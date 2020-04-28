Україну очікують грози та тепло до 25°

Новини України:У вівторок, 28 квітня, вночі в Україні можливі заморозки на поверхні ґрунту, вдень від 8 до 22° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"28 квітня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північних, північно-східних областях та в Карпатах на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла, у західних та Одеській областях до 22°, на високогір'ї Карпат 8-13°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 28 квітня без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 16-18° тепла. У Київській області також сухо, вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла.

29 квітня в Україні без опадів, лише вдень у західних областях невеликі, на Закарпатті та в Карпатах помірні дощі, місцями грози. Пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°, на сході та півдні 15-20°.