У Київській області за добу підтвердили 604 випадки COVID-19

Новини України:З початку епідемії на Київщині від коронавірусу померли 13 осіб, одужали 63.

У Київській області станом на 10.00 підтверджено 604 випадки захворювання на COVID-19, серед них за останню добу 34.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної держадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру.

На стаціонарному лікуванні перебувають 134 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 470 осіб.

Зазначається, що з початку епідемії на Київщині від коронавірусу померли 13 людей, одужали – 63.

За період з 14 березня до Київського обласного лабораторного центру надійшло 2 тис. 163 зразків біологічних матеріалів людей, у яких підозрювали інфікування новим коронавірусом, з них 70 – за останню добу.

Встановлено медичне спостереження за 3 тис. 878 контактними особами.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на ранок 28 квітня зареєстровано 9 тис. 410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.