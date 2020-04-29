В Україну йдуть дощі, але буде тепло

Новини України:В Україні у середу дощі очікуються лише в західних областях, температура вночі 5-10°, вдень 19-24°.

"Без опадів, лише вдень у західних областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, в Карпатах та на Закарпатті помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, у східних областях подекуди 2-4° тепла; вдень 19-24°, на узбережжі морів 13-18°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 29 квітня без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°, на Київщині вночі 5-10° тепла, вдень 19-24°.

Згідно з прогнозом, 30 квітня у західних, вдень і у північних, місцями центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів; температура вночі 6-11°, вдень 18-23°, на заході країни 15-20°.

1 травня вночі у північних, центральних областях, на Закарпатті та Одещині невеликий дощ; вдень в Україні, крім південного сходу, місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 6-11°, вдень 14-19°, на сході країни 20-25°.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

На Київщині 30 квітня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, подекуди гроза; температура вночі 6-11°, вдень 18-23°.

1 травня вночі невеликий дощ; вдень місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 6-11°, вдень 14-19°.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

В Україні 2- 3 травня очікуються короткочасні дощі, грози, лише вночі 2 травня в Україні, крім західних областей, без опадів. Температура вночі 6-12° тепла, вдень 14-20°, 2 травня на Лівобережжі 18-23°, у східних областях до 25°.

У столичному регіоні 2- 3 травня короткочасні дощі, грози, лише у суботу вночі без опадів. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 15-20°.