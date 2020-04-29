У Чорнобильській зоні і Житомирській області є окремі осередки тління

Новини України:Рятувальники продовжують гасіння окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торфовищ в осередках пройдених вогнем у шести лісництвах.

"Станом на 7:00 29 квітня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торфовищ в осередках, пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС і додатково 3 шляхопрокладальники Збройних сил України. Інженерною технікою створено 1 тис. 30 км мінералізованих смуг.

До гасіння залучено 590 осіб та 150 одиниць техніки, з них від ДСНС 487 працівників особового складу та 110 одиниць техніки, зокрема 2 вертольоти, якими 28 квітня здійснено 52 скиди - 104 тонн води (з початку робіт здійснено 2 тис. 312 скидів - 5 тис. 294 тонн води).

У Житомирській області пожежі в лісових масивах Овруцького району локалізовані. Станом на 7:00 29 квітня сили ДСНС надає допомогу працівникам Словечанського лісового господарства в гасінні окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучено 204 людини і 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 20 працівників особового складу та 5 одиниць техніки.

Також пожежі в лісових масивах Білокоровицького і Олевського лісових господарств локалізовані. Станом на 7:00 29 квітня рятувальники гасять окремі осередки тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучено 92 людини і 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 4 працівники особового складу та 1 одиниця техніки.

Крім того, 28 квітня до ДСНС надійшла інформація, що в Олевському районі на території Поліського природного заповідника поблизу с. Рудня-Перганська виникло загорання сухої трави та лісового масиву. Станом на 7:00 29 квітня рятувальники надають допомогу працівникам Перганського лісництва в гасінні окремих осередків трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини.

До гасіння залучено 201 людину та 39 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 61 людина особового складу та 14 одиниць техніки, з них 3 літаки АН-32П, якими 28 квітня здійснено 8 скидів - 64 тонн води.