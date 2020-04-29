Поліція розслідує справу про "замурований" ресторан Тищенка

Новини України:Правоохоронці столиці встановлюють обставини інциденту із блокуванням входу до ресторану "Велюр" народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка.

"Сьогодні у мережі інтернет з’явилася інформація про те, що група осіб заблокувала вхід у ресторан на вулиці Льва Толстого. Дана подія зареєстрована у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Голосіївського управління поліції", - про це інформує пресслужба поліції Києва.

Як зазначили у поліції, наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, після чого буде надана правова кваліфікація події.

Як повідомлялося, у середу, 29 квітня, лідер Радикальної партії, колишній народний депутат Олег Ляшко разом з однопартійцями заклали бетонними блоками вхід до ресторану, пов'язаного з депутатом Тищенком, і розписали вікна закладу.

Цю акцію Олег Ляшко влаштував після того, як журналісти "Bihus info" з'ясували, що під час карантину ресторан "Велюр" відвідують політики і бізнесмени. Своєю чергою Тищенко спростував інформацію про роботу ресторану для відвідувачів. За його словами, там проходять лише "особисті зустрічі", а гості не їдять.

Після журналістського розслідування програми "Bihus info" столичні поліцейські перевірили ресторан щодо роботи у період карантину.

За словами співробітника Голосіївського управління поліції Андрія Вернігора, у закладі відвідувачів не було, лише кілька працівників. Поліцейські роз’яснили адміністратору ресторану законодавчі норми про дотримання карантину та відповідальність за його порушеня.