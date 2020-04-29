Скачать
Середа, 29.04.2020
Кабмін ухвалив постанову додати електроенергію до нормативних витрат ТКЕ
Кабмін ухвалив постанову додати електроенергію до нормативних витрат ТКЕ
Степанов відреагував на протести під Кабміном
Степанов відреагував на протести під Кабміном
У деяких волейбольних лігах ще Чемпіонат України може бути дограний
У деяких волейбольних лігах ще Чемпіонат України може бути дограний
Як правильно поєднувати кросівки і сукні
Як правильно поєднувати кросівки і сукні

Поліція розслідує справу про "замурований" ресторан Тищенка

Поліція розслідує справу про "замурований" ресторан Тищенка
17:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Правоохоронці столиці встановлюють обставини інциденту із блокуванням входу до ресторану "Велюр" народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка.

"Сьогодні у мережі інтернет з’явилася інформація про те, що група осіб заблокувала вхід у ресторан на вулиці Льва Толстого. Дана подія зареєстрована у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Голосіївського управління поліції", - про це інформує пресслужба поліції Києва.

Як зазначили у поліції, наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, після чого буде надана правова кваліфікація події.

Як повідомлялося, у середу, 29 квітня, лідер Радикальної партії, колишній народний депутат Олег Ляшко разом з однопартійцями заклали бетонними блоками вхід до ресторану, пов'язаного з депутатом Тищенком, і розписали вікна закладу.

Цю акцію Олег Ляшко влаштував після того, як журналісти "Bihus info" з'ясували, що під час карантину ресторан "Велюр" відвідують політики і бізнесмени. Своєю чергою Тищенко спростував інформацію про роботу ресторану для відвідувачів. За його словами, там проходять лише "особисті зустрічі", а гості не їдять.

На Закарпатті затримали кримінального "авторитета"

Після журналістського розслідування програми "Bihus info" столичні поліцейські перевірили ресторан щодо роботи у період карантину.

За словами співробітника Голосіївського управління поліції Андрія Вернігора, у закладі відвідувачів не було, лише кілька працівників. Поліцейські роз’яснили адміністратору ресторану законодавчі норми про дотримання карантину та відповідальність за його порушеня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ляшко, Полиция, Ресторан, Карантин, Тищенко, Слуга народу.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Залишайтеся і грайте вдома: Google запустив популярні дудл-ігри
02 Гегам Кадімян поділився думкою про чемпіонат Білорусі
03 Відео Меріл Стріп з алкоголем стало вірусним
04 УЄФА планує проводити матчі ЛЧ на нейтральних стадіонах
05 Уряд Франції представив стратегію виходу з карантину
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Не більше ніж 47 тисяч: Уряд скоротив зарплати чиновників
Не більше ніж 47 тисяч: Уряд скоротив зарплати чиновників
На Балі знайшли двох мертвих українців
На Балі знайшли двох мертвих українців
Поліція розслідує справу про &quot;замурований&quot; ресторан Тищенка
Поліція розслідує справу про "замурований" ресторан Тищенка
Рецепт дня: лінива яблучна шарлотка (Відео)
Рецепт дня: лінива яблучна шарлотка (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся