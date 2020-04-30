На Житомирщині рятувальники ліквідували пожежі у кількох районах

Новини України:Рятувальники локалізували всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах на Житомирщині

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Станом на 17:30 30 квітня всі осередки пожеж в Олевському (поблизу с. Рудня-Перганська), Лугинському (поблизу с. Повча), Овруцькому (поблизу с. Лучанки та с.Дубовий Гай) районах локалізовані. Відкритого вогню немає. Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні тління окремих осередків лісової підстилки, пеньків та деревини", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 664 чоловіки та 98 одиниць техніки, з них від ДСНС 128 чоловік особового складу та 37 одиниць техніки.

Як повідомлялося, на території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).