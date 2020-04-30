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На Житомирщині рятувальники ліквідували пожежі у кількох районах

На Житомирщині рятувальники ліквідували пожежі у кількох районах
18:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: telegram

Новини України:Рятувальники локалізували всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах на Житомирщині

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Станом на 17:30 30 квітня всі осередки пожеж в Олевському (поблизу с. Рудня-Перганська), Лугинському (поблизу с. Повча), Овруцькому (поблизу с. Лучанки та с.Дубовий Гай) районах локалізовані. Відкритого вогню немає. Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні тління окремих осередків лісової підстилки, пеньків та деревини", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 664 чоловіки та 98 одиниць техніки, з них від ДСНС 128 чоловік особового складу та 37 одиниць техніки.

СБУ викрила масштабну вирубку лісів

Як повідомлялося, на території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

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Житомирщина, ДСНС, Україна, Пожежі.
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