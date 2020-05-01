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На передову передали партію бронетехніки

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На передову передали партію бронетехніки
10:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Укроборонпром

Новини України:Усі БТР оснащені кулеметами КТ762 виробництва київського державного підприємства “Маяк”, який є співвиконавцем контракту.

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова, що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони 5 бронетранспортерів, які оснащені кулеметами виробництва київського державного підприємства “Маяк”.

"Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони України чергову партію з 5 бронетранспортерів БТР-4Е", - про це повідомляється на сайті Укроборонпрому.

Таким чином, ХКБМ виконав уже 60% державного контракту – станом на кінець квітня на заводі виготовили та передали військовим 28 бронетранспортерів з 45, передбачених державним оборонним замовленням 2019 року.

“Усі БТР прийняті військовою прийомкою Міноборони та вже відбули до військової частини”, – повідомив директор підприємства Яків Мормило.

В Укроборонпромі нагадують, що виконання поставок бронетранспортерів відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями Президента України, Кабінету міністрів України, Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому наприкінці 2019 року.

“Контракт дістався нам у спадок у безнадійному стані і для нашої команди було принципово його врятувати, адже від його виконання залежала доля одного з наших найбільших заводів бронетанкового дивізіону. За фактом зриву контракту було порушене кримінальне провадження і у поставки цих машин в армію вже ніхто не вірив. Нами була пророблена безпрецедентна робота разом з державними органами і на цей момент контракт виконується з повним дотриманням термінів”, – розповів Мустафа Найєм, заступник генерального директора Укроборонпрому з питань взаємодії з органами державної влади.

В Укроборонпромі також зауважують, що перші відвантаження військовим бронетехніки після відновлення робіт за контрактом відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передав військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е. Далі відвантаження відбувалися чітко за графіком. Так, у лютому цього року підприємство відвантажило 3 бронемашини, у січні – 4, у березні – 4 та 5 – у квітні. Всього за контрактом ХКБМ має виготовити і передати 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.

У Чорнобильській зоні та на Житомирщині усі осередки пожеж локалізовані

Під час карантину в Україні виробництво кулеметів на заводі “Маяк” та бронетранспортерів на ХКБМ відбувається без затримок, державний контракт виконується всіма співвиконавцями у повному обсязі та згідно з графіком.

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Донбас, Військові, Передова, Військова техніка, Бронотехніка.
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