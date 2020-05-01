У Києві вірус не відпускає: за добу півсотні захворівших на COVID-19

Новини України:На сьогодні в столиці вже 1453 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

В Києві у 52 людей за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. 11 із них - медики.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. "На сьогодні в столиці вже 1453 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Захворіли:

Одужали за минулу добу 5 осiб. Усього в Києві подолали коронавірус 80 людей.

"В столиці виявили осередки захворювання та закрили на карантин 2 гуртожитки. Один - на вулиці Бажова, де виявили 1 хворого та 60 осіб, з якими він контактував. Другий - на вулиці Бойчука. Там 5 хворих і серед контактних осіб- усі мешканці гуртожитку", - повідомив Кличко, додавши, що в будівлях обох гуртожитків здійснюють дезінфікуючі заходи.

За словами мера, хворих госпіталізували в лікарню. А ті, хто з ними контактував, - на самоізоляції, під медичним наглядом.

"Я ще раз звертаюся до всіх:вірус не відступив! Не ставтеся легковажно до свого здоров’я, не нехтуйте правилами безпеки!", - підсумував Кличко.