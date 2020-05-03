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У Подільську на Одещині спалах коронавірусу: 55 нових хворих на COVID-19

У Подільську на Одещині спалах коронавірусу: 55 нових хворих на COVID-19
14:48 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини України:Загалом у Подільську зафіксовано вже 178 випадків коронавірусу.

У Подільську Одеської області за добу виявлено 55 нових заражених коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив очільник ОДА Максим Куций на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що всього від початку пандемії коронавірусу в Одеській області зафіксовано 409 випадків захворювання COVID-19, із яких 80 - за минулу добу.

Лідирує за кількістю інфікованих коронавірусом Подільськ із 178 випадками (55 за добу), на другому місці перебуває Одеса - 78 випадків (2 за добу), на третьому розташувався Біляївський район - 53 випадки (11 за добу).

Куций також додав, що комісія з надзвичайних ситуацій неодноразово звертала увагу влади Подільська щодо необхідності посилення карантину та санітарних заходів, аби убезпечити людей від загрози.

Тепер, за його словами, у місті працюють експерти медицини катастроф для контролю за ситуацією. Медики щодня ризикують своїм життям, аби надавати допомогу всім, хто того потребує.

МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 11913 випадків COVID-19

Станом на ранок 3 травня в Україні підтвердилися 11 913 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 502 нові випадки.

Наразі коронавірусною хворобою в Україні хворіють 10 078 людей. Водночас 1547 пацієнтів одужали. 288 випадки – летальні.

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Тест, Одещина, Україна, Коронавірус, Подільськ.
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