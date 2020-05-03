На Закарпатті прикордонники вилучили 11,5 тис. пачок сигарет

Новини України:У Закарпатській області на кордоні з Румунією співробітники Державної прикордонної служби України та їх румунські колеги вилучили 11,5 тис. пачок сигарет, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

У Закарпатській області на кордоні з Румунією співробітники Державної прикордонної служби України та їх румунські колеги вилучили 11,5 тис. пачок сигарет, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Вчора, 2 травня, військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ділове" спільно з офіцерами оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону під час скоординованих дій з румунськими колегами завадили переміщенню через державний кордон 32 пачок сигарет", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті Державної прикордонної служби у неділю вранці.

Незаконній оборудці контрабандистів вдалося запобігти завдяки оперативному взаємообміну з румунськими прикордонниками.

"Результатом спільних пошукових заходів стало виявлення з української сторони 23 пакетів з 11,5 тисячами пачок безакцизного тютюну білоруського виробництва. Ще 9 пакетів затримали зі свого боку румунські прикордонники", - підсумували в Держприкордонслужбі.

Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. Товар буде передано співробітникам ДФС.