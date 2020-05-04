На Буковині за неділю зафіксували 69 нових випадків коронавірусу

Новини України:У регіоні одужали 159 осіб.

У Чернівецькій області за неділю підтверджено 69 нових випадків захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих досягла майже 1,9 тис. осіб, повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Сьогодні, 3 травня, лабораторно підтверджено ще 69 випадків коронавірусу в області. З них 37 - у Чернівцях. Таким чином, загальна кількість інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку становить 1887 осіб", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук у неділю ввечері.

Також він додав, що ПЛР-тести в неділю показали двічі негативний результат 21 буковинцю.

"Чернівецький обласний лабораторний центр сьогодні зробив 441 ПЛР-дослідження", - підсумував чиновник.