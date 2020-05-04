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Понеділок, 04.05.2020

На Дніпропетровщині сталося ДТП за участі легковика і вантажівки (Відео)

"3 травня о 23:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у Софіївському районі на автошляху Н-11 Дніпро — Миколаїв поза межами села Кам'янка", - йдеться у повідомленні. Було встановлено, що внаслідок зіткнення двох автомобілів, а саме: легкового автомобіля Mazda 3 та вантажного автомобіля МАN загинуло 2 особи та 2 особи травмовано. Зазначено, що двох постраждалих з легкового автомобіля (жінку 2001 р. н. та чоловіка 1996 р. н) до прибуття пожежно-рятувального підрозділу госпіталізовано із різними травмами працівниками швидкої медичної допомоги до КП «Криворізька міська клінічна лікарня № 2».
Укринформ
Фото: ДСНС Дніпропетровської області
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ДТП, Авария, Авто, Смерть.
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