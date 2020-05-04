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У Києві за добу коронавірус підтвердили у 24 осіб

У Києві за добу коронавірус підтвердили у 24 осіб
12:27 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:Кількість хворих у столиці досягла 1535 людей.

У Києві кількість осіб, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 24 особи.  Кількість хворих у столиці досягла 1535 людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. "Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус збільшилася ще на 24 людини. Один випадок, на жаль, - летальний. На сьогодні в столиці вже 1535 підтверджених випадків захворювання на Covid- 9. З них 27 людей померли", - сказав Кличко.

За словами мера, за минулу добу хворобу підтвердили у 15 жінок віком від 27 до 81 року. Та 8 чоловікiв від 19 до 74 років. І у хлопця, якому 17 рокiв. До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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"Зазначу, що кілька днів число тих, у кого виявили вірус, трохи зменшується. Але, разом з тим, зростає кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах міських лікарень з діагнозом коронавірус перебувають 215 пацієнтів, зокрема і 4 дітей. З підозрою на Covid-19 - 68 хворих. З пневмоніями – загалом 413 пацієнтів", - повідомив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 4 травня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 зросла до 12 331. У Києві зафіксували 1535 випадків.

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Київ, Хвороба, Захворювання, Коронавірус, Covid-19.
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