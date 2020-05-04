СБУ затримала у Харкові іноземця, якого шукав Інтерпол

Новини України:Контррозвідники Служби безпеки України встановили місцезнаходження і затримали у Харкові іноземця, який знаходиться в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Громадянин однієї з країн Закавказзя у лютому 2020 року прибув в Україну щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних із посяганням на життя. На території Туреччини він скоїв низку розбійних нападів та грабежів, за що йому загрожує ув’язнення терміном до 15 років. За інформацією СБУ, іноземець є членом міжнародного злочинного угруповання, яке контролюється одним зі "злодіїв у законі" закавказького походження. Оперативники спецслужби затримали злочинця за місцем його тимчасового мешкання у Харкові", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту.

Водночас перевіряється можлива причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України.