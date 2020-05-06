В Україні дощитиме, можливий мокрий сніг та заморозки

Новини України:10-11 травня у Києві без опадів. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 10 травня 15-20°, 11 травня 18-23°.

У четвер, 7 травня, в Україні очікуються дощі, місцями значні, у західній частині пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень в Україні 10-15°; у східних та більшості південних областей вночі 7-12°, вдень 16-21°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 7 травня хмарно з проясненнями. Помірні, місцями у північних, вночі і в західних областях, вдень і на Вінниччині значні дощі; на півдні та сході країни невеликі дощі. Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, у західних та Вінницькій областях 1-6° тепла, вдень в Україні 10-15°; у східних та більшості південних областей вночі 7-12°, вдень 16-21°. На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний мокрий сніг; вночі заморозки 0-3°, температура вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

8-9 травня в Україні мінлива хмарність: 8 травня невеликий дощ, у західних областях, 9 травня в Україні, крім південного сходу, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, 8 травня на сході країни 5-10°; вдень 8 травня 11-16°, 9 травня 13-18°, на Закарпатті до 21°. На високогір'ї Карпат без опадів; температура 8 травня - вночі заморозки 0-3°, вдень 3-8° тепла; 9 травня - вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

За даними синоптиків, 10-11 травня в Україні без опадів, лише вдень 10 травня у східних, 11 травня в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 4-10° тепла, 11 травня в західних областях 8-13°; вдень 14-20°, на заході, 11 травня в Україні 18-24°.

У столичному регіоні 7 травня хмарно з проясненнями. Вночі та вранці значний, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°, по області - вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

8-9 травня у столиці мінлива хмарність. 8 травня невеликий дощ; 9 травня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 8 травня 11-16°, 9 травня 13-18°.