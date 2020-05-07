Мінсоцполітики: потрібно створити 8 тис. посад соцпрацівників у регіонах

Новини України:Міністерство соціальної політики вважає за необхідне для подолання наслідків коронавірусної інфекції додатково створити 7 922 посади фахівців із соціальної роботи в регіонах.

"У період коронавірусу збільшилася потреба в соціальних послугах для сімей із дітьми в групі ризику! Оцінку потреб сім'ї та соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснюють фахівці із соціальної роботи, котрі працюють у центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", - йдеться в повідомленні прес-служби Мінсоцполітики.

У відомстві зазначають, що тільки за період карантину було виявлено 35 тис. сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Також, за даними міністерства, додаткової уваги потребують сім'ї, до яких з інтернатних закладів системи освіти повернулося 42 тис. дітей, що, у свою чергу, втричі збільшує навантаження на цих фахівців.

"Розуміючи складність ситуації, пов'язаної зі збільшенням кількості сімей, які потребують професійної допомоги, браком фахівців із соціальної роботи, Мінсоцполітики вважає за необхідне для подолання наслідків коронавірусної інфекції додатково впровадити 7 922 посади фахівців із соціальної роботи", - заявляють у міністерстві.

Зазначається, що з огляду на те, що в регіонах уже працюють понад 3 тис. фахівців із соціальної роботи, впровадження додаткових посад сприятиме своєчасному виявленню сімей, які потребують допомоги, максимальному їх охопленню соціальною роботою та соціальними послугами, запобіганню влаштуванню дітей до закладів інституційного догляду та виховання.