У Києві трапилась маштабна ДТП, є загиблий

Новини України:Водій автобуса не був пристебнутий ременями безпеки.

На проспекті Перемоги у Києві водій мікроавтобуса "Renault" втратив свідомість за кермом і спричинив аварію з кількома автомобілями. Мікроавтобус влетів у дерево, водій загинув на місці.

Відео трагедії опубліковано у Facebook проекту dtp.kiev.ua. Зазначається, що водій автобуса не був пристебнутий ременями безпеки. В аварії підбито позашляховик Toyota, а також легкові автомобілі Chery, Шевроле і Форд.

В районі метро Берестейська утворився затор.

Раніше в Києві, під час оформлення ДТП з п'яним водієм, копи зловили ще двох нетверезих за кермом.