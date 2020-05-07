Скачать
Четвер, 07.05.2020
МОЗ: в Україні зафіксовано 13691 випадок коронавірусної хвороби
МОЗ: в Україні зафіксовано 13691 випадок коронавірусної хвороби
У Києві трапилась маштабна ДТП, є загиблий
У Києві трапилась маштабна ДТП, є загиблий
Евандер Холіфілд анонсував своє повернення в бокс
Евандер Холіфілд анонсував своє повернення в бокс
День матері 2020: історія і традиції свята
День матері 2020: історія і традиції свята

У Києві трапилась маштабна ДТП, є загиблий

У Києві трапилась маштабна ДТП, є загиблий
10:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Водій автобуса не був пристебнутий ременями безпеки.

На проспекті Перемоги у Києві водій мікроавтобуса "Renault" втратив свідомість за кермом і спричинив аварію з кількома автомобілями. Мікроавтобус влетів у дерево, водій загинув на місці.

Відео трагедії опубліковано у Facebook проекту dtp.kiev.ua. Зазначається, що водій автобуса не був пристебнутий ременями безпеки. В аварії підбито позашляховик Toyota, а також легкові автомобілі Chery, Шевроле і Форд.

В районі метро Берестейська утворився затор.

Раніше в Києві, під час оформлення ДТП з п'яним водієм, копи зловили ще двох нетверезих за кермом.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ДТП, Київ, Водй, Втратив свідомість, Загинув, Проспект Перемоги.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мер Житомира проситиме МОЗ звільнити керівництво обласного лабцентру
02 Медведчук поширює в Україні російські фейки про Covid-19
03 Європа переграла США в четвертому турі Онлайн Кубка з шахів
04 Деніел Вільямс запропонув Тайсону реванш
05 Бойовики 5 разів відкривали вогонь, є поранений
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінсоцполітики: потрібно створити 8 тис. посад соцпрацівників у регіонах
Мінсоцполітики: потрібно створити 8 тис. посад соцпрацівників у регіонах
МОЗ: хворі на орфанні та онкозахворювання будуть забезпечені ліками
МОЗ: хворі на орфанні та онкозахворювання будуть забезпечені ліками
Які зміни у роботі громадського транспорту очікуються після 22 травня
Які зміни у роботі громадського транспорту очікуються після 22 травня
Користь базиліка і секрети його використання
Користь базиліка і секрети його використання
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся