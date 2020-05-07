Скачать
Четвер, 07.05.2020
Коронавірус в Росії: 300 тисяч осіб інфіковано в Москві
Коронавірус в Росії: 300 тисяч осіб інфіковано в Москві
В Індії масштабний витік газу: на вулицях лежать мертві діти
В Індії масштабний витік газу: на вулицях лежать мертві діти
Василь Ломаченко та Усик потрапили в базу "Миротворця"
Василь Ломаченко та Усик потрапили в базу "Миротворця"
Xiaomi готує найдешевший смартфон з підтримкою 5G
Xiaomi готує найдешевший смартфон з підтримкою 5G

Кличко: у столиці вже запрацювали 10 продовольчих ринків

Кличко: у столиці вже запрацювали 10 продовольчих ринків
14:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:У столиці мають відкритися 37 ринків. На сьогодні у місті вже почали працювати 10 продовольчих ринків.

Про це на брифінгу зазначив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У столиці мають відкритися 37 ринків, вони відкриваються поступово, оскільки повинні виконати всі регламенти і вимоги з безпеки", - сказав Кличко.

За його словами, вже почали працювати 10 ринків: "Деміївський", "Маяк", "Печерський", "Володимирський", базар на Лісовій, "Феофанівський", "Одеський", "Ілліс", "Вигурівський" та "Бесарабський".

"Інші ринки відкриватимуть, як тільки вони будуть готові працювати з дотриманням необхідним норм", - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 29 квітня ухвалив рішення про врегулювання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держпродспоживслужби.

Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.

За інформацією ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, столичні ринки будуть відкриватися поступово - з моменту, коли будуть готові забезпечити виконання протиепідемічних вимог.

Злива в Харкові затопила місто

На ринках мають забезпечити: масковий режим працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами; дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.

Відновити роботу (у разі виконання вимог) зможуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо їх території.

Також діятиме заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кличко, Київ, Столиця, Ринки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мер Житомира проситиме МОЗ звільнити керівництво обласного лабцентру
02 Медведчук поширює в Україні російські фейки про Covid-19
03 МОЗ: в Україні зафіксовано 13691 випадок коронавірусної хвороби
04 Деніел Вільямс запропонув Тайсону реванш
05 Європа переграла США в четвертому турі Онлайн Кубка з шахів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кличко: у столиці вже запрацювали 10 продовольчих ринків
Кличко: у столиці вже запрацювали 10 продовольчих ринків
Дуейн Джонсон та Емілі Блант зіграють в екранізації коміксу Ball And Chain
Дуейн Джонсон та Емілі Блант зіграють в екранізації коміксу Ball And Chain
У Росії за добу захворіло на COVID-19 ще 11 231 людина
У Росії за добу захворіло на COVID-19 ще 11 231 людина
У Подільську кількість хворих на COVID-19 утричі більша, ніж в Одесі
У Подільську кількість хворих на COVID-19 утричі більша, ніж в Одесі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся