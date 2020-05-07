Кличко: у столиці вже запрацювали 10 продовольчих ринків

Новини України:У столиці мають відкритися 37 ринків. На сьогодні у місті вже почали працювати 10 продовольчих ринків.

Про це на брифінгу зазначив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У столиці мають відкритися 37 ринків, вони відкриваються поступово, оскільки повинні виконати всі регламенти і вимоги з безпеки", - сказав Кличко.

За його словами, вже почали працювати 10 ринків: "Деміївський", "Маяк", "Печерський", "Володимирський", базар на Лісовій, "Феофанівський", "Одеський", "Ілліс", "Вигурівський" та "Бесарабський".

"Інші ринки відкриватимуть, як тільки вони будуть готові працювати з дотриманням необхідним норм", - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 29 квітня ухвалив рішення про врегулювання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держпродспоживслужби.

Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.

За інформацією ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, столичні ринки будуть відкриватися поступово - з моменту, коли будуть готові забезпечити виконання протиепідемічних вимог.

На ринках мають забезпечити: масковий режим працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами; дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.

Відновити роботу (у разі виконання вимог) зможуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо їх території.

Також діятиме заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.