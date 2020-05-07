У Подільську кількість хворих на COVID-19 утричі більша, ніж в Одесі

Новини України:У райцентрі Подільськ на Одещині утричі більше жителів інфікувалися коронавірусом, аніж в Одесі, причому 55 із 56 заражених COVID-19 переносять хворобу безсимптомно або у легкій формі.

Про це повідомляє голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook.

"Станом на 7 травня у Подільську 280 пацієнтів мають підтверджений діагноз - коронавірусна інфекція. Це втричі більше, ніж в Одесі. Причому 55 із 56 нових хворих, інфікованих у Подільську, переносять хворобу або безсимптомно, або в легкій формі", - зазначив Куций.

Очільник ОДА акцентував, що завдяки роботі лікарів, епідеміологів та лаборантів виявлено випадки захворювань і проведено всі необхідні санітарно-лікувальні заходи.

Протягом минулої доби в Одеській області зросла на 63 особи кількість випадків захворювання на COVID-19, а загалом зафіксовано 568 випадків, в тому числі четвертий летальний випадок за два місяці. Одужали 24 пацієнти.

Це свідчить, на думку голови ОДА, що послабляти стандарти профілактики та санітарних норм поки не можна. Якщо їх системно порушувати, кількість нових випадків може стрімко збільшитися.

Загалом в Україні станом на 9:00 7 травня 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків.