Скачать
Четвер, 07.05.2020
Коронавірус в Росії: 300 тисяч осіб інфіковано в Москві
Коронавірус в Росії: 300 тисяч осіб інфіковано в Москві
В Індії масштабний витік газу: на вулицях лежать мертві діти
В Індії масштабний витік газу: на вулицях лежать мертві діти
Василь Ломаченко та Усик потрапили в базу "Миротворця"
Василь Ломаченко та Усик потрапили в базу "Миротворця"
Xiaomi готує найдешевший смартфон з підтримкою 5G
Xiaomi готує найдешевший смартфон з підтримкою 5G

У Подільську кількість хворих на COVID-19 утричі більша, ніж в Одесі

У Подільську кількість хворих на COVID-19 утричі більша, ніж в Одесі
14:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:У райцентрі Подільськ на Одещині утричі більше жителів інфікувалися коронавірусом, аніж в Одесі, причому 55 із 56 заражених COVID-19 переносять хворобу безсимптомно або у легкій формі.

Про це повідомляє голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook.

"Станом на 7 травня у Подільську 280 пацієнтів мають підтверджений діагноз - коронавірусна інфекція. Це втричі більше, ніж в Одесі. Причому 55 із 56 нових хворих, інфікованих у Подільську, переносять хворобу або безсимптомно, або в легкій формі", - зазначив Куций.

Очільник ОДА акцентував, що завдяки роботі лікарів, епідеміологів та лаборантів виявлено випадки захворювань і проведено всі необхідні санітарно-лікувальні заходи.

Протягом минулої доби в Одеській області зросла на 63 особи кількість випадків захворювання на COVID-19, а загалом зафіксовано 568 випадків, в тому числі четвертий летальний випадок за два місяці. Одужали 24 пацієнти.

Які зміни у роботі громадського транспорту очікуються після 22 травня

Це свідчить, на думку голови ОДА, що послабляти стандарти профілактики та санітарних норм поки не можна. Якщо їх системно порушувати, кількість нових випадків може стрімко збільшитися.

Загалом в Україні станом на 9:00 7 травня 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Одеса, Україна, Коронавірус, Регіони.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мер Житомира проситиме МОЗ звільнити керівництво обласного лабцентру
02 Медведчук поширює в Україні російські фейки про Covid-19
03 МОЗ: в Україні зафіксовано 13691 випадок коронавірусної хвороби
04 Деніел Вільямс запропонув Тайсону реванш
05 Європа переграла США в четвертому турі Онлайн Кубка з шахів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кличко: у столиці вже запрацювали 10 продовольчих ринків
Кличко: у столиці вже запрацювали 10 продовольчих ринків
Дуейн Джонсон та Емілі Блант зіграють в екранізації коміксу Ball And Chain
Дуейн Джонсон та Емілі Блант зіграють в екранізації коміксу Ball And Chain
У Росії за добу захворіло на COVID-19 ще 11 231 людина
У Росії за добу захворіло на COVID-19 ще 11 231 людина
У Подільську кількість хворих на COVID-19 утричі більша, ніж в Одесі
У Подільську кількість хворих на COVID-19 утричі більша, ніж в Одесі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся