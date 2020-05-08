Скачать
П'ятниця, 08.05.2020
Поліція готує вибухотехніків та кінологів до акції 9 травня
Поліція готує вибухотехніків та кінологів до акції 9 травня
Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ
Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ
Гран-прі пройде в заплановані дати
Гран-прі пройде в заплановані дати
Як після карантину повернутись до нормального життя
Як після карантину повернутись до нормального життя

Стосовно кримських татар готується новий виток репресій

Стосовно кримських татар готується новий виток репресій
01:41 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Той факт, що слідчі ФСБ виокремили зі справи Мустафи Джемілєва нове кримінальне провадження щодо «невстановлених осіб», які зустрічали лідера кримськотатарського народу, свідчить про те, що стосовно кримських татар готується новий виток репресій.

Про це адвокат Микола Полозов розповів у відеоповідомленні, опублікованому в Facebook Кримською солідарністю.

«Той факт, що вони (ФСБ - ред.) вже зараз виокремлюють зі справи Мустафи Джемілєва цю нову справу, означає, що стосовно цих людей може бути новий виток репресій, можуть бути нові затримання, нові посадки. Це означає тільки те, що російська адміністрація тут, в окупованому Криму, продовжує послідовне здійснення тиску на кримських татар, продовжує акції залякування, і, я боюся, що ці люди перебувають в зоні ризику», - повідомив Полозов.

За його словами, слідчі органи ФСБ провели велику роботу з ідентифікації людей, які 3 травня 2014 року - в день коли Джемілєва не пропустили до Криму - перейшли адміністративний кордон між окупованим півостровом і Херсонською областю.

«У них є фото- і відеоматеріали, і вони встановили велику кількість людей, які були присутні там. Когось із них викликали на допити як свідків ще в 2014 і 2015 році. Кілька людей були засуджені до умовних термінів ще в 2015 році», - повідомив адвокат.

Як наголосив юрист, він і його колеги готові надати допомогу всім тим, стосовно кого Росія готує нові репресії.

«Я можу сказати тільки, що якщо стосовно когось із цих людей будуть застосовуватися репресивні заходи, то я і мої колеги-адвокати постараємося надати їм всю необхідну допомогу, тому що апріорі ці кримінальні справи є незаконними, апріорі вони мають політичний характер і, звичайно, таких людей треба захищати від подібного тиску», - резюмував Полозов.

Як повідомлялося, адвокат Микола Полозов почав ознайомлення з матеріалами «справи Мустафи Джемілєва», обвинуваченого за трьома епізодами, - це епізод з перетином адміністративного кордону з окупованих Кримом 3 травня 2014 року, епізод з недбалим зберіганням зброї та епізод з недбалим зберіганням боєприпасів.

Івано-Франківськ святкує День міста онлайн

Слідство після пред'явлення остаточного варіанту обвинувачення також сповістило про виокремлення в окреме провадження кримінальної справи за ч. 3 ст. 322 КК РФ щодо невстановлених осіб, які також перетинали адміністративний кордон між окупованим Кримом і Херсонською областю 3 травня 2014 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

РФ, ФСБ, Крим, Україна, Мустафа Джемілєв, Кримські татари, Кримінальне провадження, Репресії.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Національна опера викладає вистави онлайн: "Запорожець за Дунаєм", "Лускунчик
02 Уряд назвав вимоги до роботи магазинів і терас кафе під час карантину
03 Нікіта Добринін та Даша Квіткова не дочекаються весілля
04 Коли чекати прем'єру фільму "Аватар 2", деталі зйомок
05 "Богдан" планує випускати автобуси із системами знезараження
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Британії за добу через COVID-19 померли 539 осіб
У Британії за добу через COVID-19 померли 539 осіб
Уряд дозволив роботу кіосків преси, друкарень і зйомки кіно
Уряд дозволив роботу кіосків преси, друкарень і зйомки кіно
Депутати підготували законопроект &quot;Про інтерпеляцію&quot;
Депутати підготували законопроект "Про інтерпеляцію"
Олівець, тіні чи фарба для брів?
Олівець, тіні чи фарба для брів?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся