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На Буковині 48 пацієнтів у тяжкому стані

На Буковині 48 пацієнтів у тяжкому стані
19:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:У Чернівецькій області 48 пацієнтів із підтвердженим COVID-19 чи підозрою на нього досі перебувають у важкому стані.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"Із 25 лютого за стаціонарною медичною допомогою через COVID-19 звернулися 1351 буковинець. У медичних закладах станом на 7 травня лікують 48 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 31, на апаратах штучної вентиляції легень – 5", - йдеться у повідомленні.

Серед важкохворих досі залишається і 5-річна дівчинка із підтвердженим COVID-19, яка майже два тижні була підключена до апарату ШВЛ.

"Наразі немає інших дітей з нашої області у важкому стані. Лише 5-річна дівчинка, яка досі перебуває у реанімації. Лікарі передбачають у неї тривалий вихід із важкого стану", - сказала кореспонденту Укрінформу директорка департаменту комунікацій Чернівецької ОДА Вікторія Гатрич.

Також в обласній адміністрації зазначили, що станом на 6 травня у лікарнях області перебувають 544 людини. Із них у 176 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

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За минулу добу до лікарень госпіталізували 45 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на 7 травня зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

Загалом з початку пандемії в Україні одужали 2396 осіб, 340 людей померли.

У Чернівецькій області зафіксували вже 2048 випадків зараження коронавірусом.

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Буковина, Пацієнти, Коронавірус, Covid-19.
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