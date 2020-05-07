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У Вінниці опорна лікарня отримала шість апаратів ШВЛ

У Вінниці опорна лікарня отримала шість апаратів ШВЛ
19:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:У Вінниці у четвер міська клінічна лікарня №1, визначена закладом госпітальної бази з лікування коронавірусу, отримала шість апаратів ШВЛ експертного класу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

"Перша міська лікарня отримала очікувані апарати штучної вентиляції легень. Техніка допомагатиме рятувати життя вінничан. Шість апаратів експертного класу – це чергове надходження із замовлених нами 20", - повідомив Моргунов.

За його словами, обладнання розмістять у спеціальній інфекційній реанімації для хворих на COVID-19. Додаткові ліжка для пацієнтів з важким перебігом розгорнули на базі операційного блоку закладу. Особливість нової техніки у тому, що вона прилаштовується до кожного хворого і забезпечує комфортну та м’яку вентиляцію.

Моргунов зауважив, що, за словами медиків, при теперішній динаміці захворюваності на коронавірус наявних апаратів ШВЛ достатньо: у міських закладах охорони здоров’я їх вже 61.

"І ще чекаємо надходження 13 приладів, щоб бути готовими до можливої другої хвилі восени", - зазначив міський голова.

Окрім того, у Вінниці продовжують поповнювати запаси засобів захисту для медперсоналу. Вінницькі швейні фабрики уже виготовили місячний резерв костюмів біозахисту, замовлених міськрадою. Сьогодні 16 тисяч комбінезонів біозахисту передали у розпорядження 13 лікарень міста.

Як повідомляло агентство, Вінницька міська рада виділила з міського бюджету на боротьбу з коронавірусом 48 млн грн.

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За даним ЦГЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. Хворобу підтверджено у 933 дітей та 2 660 медиків. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

На Вінниччині зафіксовано 485 випадків коронавірусу, з них у Вінниці – 239.

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Пандемия, ШВЛ, Апарати ШВЛ.
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