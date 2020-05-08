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П'ятниця, 08.05.2020

Росіянин з газовим балончиком грабував аптеки Києва

Слідчі готують повідомлення про підозри у вчиненні кількох злочинів, за які затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє відділ комунікації поліції Києва. «Наприкінці березня до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на аптеку, що на вулиці Бажова. Невідомий у масці зайшов до приміщення й розпилив в обличчя фармацевту сльозогінний газ, після чого заволодів виручкою з каси та втік. Через деякий час поліції стало відомо, що за аналогічною схемою незнайомець у масці та з газовим балончиком пограбував установи з видачі кредитних коштів на вулиці Андрія Малишка та у Дарницькому районі, заволодівши майже 40 тисячами гривень виручки», - йдеться у повідомленні.
Укринформ
Фото: Нацполіція
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Аптеки, Росіянин, Газовий балончик, Грабування.
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