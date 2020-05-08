Харківську мерію обшукують у справі про розтрату 28 мільйонів гривень

Новини України:Зокрема, обшуки проходять у департаментах Харківської міської ради та за місцем проживання їхніх керівників.

У міськраді Харкова проводяться обшуки за фактом заволодіння бюджетними коштами під час здійснення робіт з освітлення у місті за договорами, укладеними на загальну суму понад 28 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Згідно з повідомленням, прокуратурою області спільно зі слідчим управлінням ГУНП та працівниками Управління стратегічних розслідувань в Харківській області проводяться обшуки в департаментах Харківської міської ради, за місцем проживання їхніх керівників, комунальних підприємств та суб’єктів господарювання у зв’язку з розслідуванням фактів заволодіння бюджетними коштами під час здійснення робіт з освітлення у м. Харкові за договорами, укладеними на загальну суму понад 28 млн грн.

«Всього у даному кримінальному провадженні одночасно проводиться понад 20 обшуків у різних регіонах країни», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що на даний час особам про підозру не повідомлялось, досудове розслідування триває.