Поліція назвала причину смерті 14-річної дівчинки в Одесі

Новини України:Раніше дівчинка скаржилася подрузі на знущання батьків і говорила, що хоче померти.

В Овідіопольському районі Одеської області 14-річна Аліна Недова, яку знайшли мертвою на березі лиману, вчинила самогубство, кинувшись з високого схилу.

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію сьогодні на брифінгу підтвердив журналістам начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех.

Журналісти попросили його прокоментувати інформацію, що з'явилася на низці Інтернет-ресурсів, про те, що дівчинка наклала на себе руки, кинувшись зі схилу, і це може бути доведенням до самогубства.

Бех заявив, що вивчить це питання, і у разі підтвердження факту, будуть вжиті відповідні заходи.

«На жаль, це так (самогубство - УНІАН), дівчинці - 14 років... У тому, що сталося, детально необхідно розібратися. Безумовно, ми бачимо, що це було самогубство, тому що вона ще й роздяглася перед тим, як зробити цей вчинок. Я вивчу це питання...», - сказав Бех.

Начальник главку додав, що справа ще не закрита, проводяться відповідні експертизи.

Як повідомило одне із ЗМІ Овідіопольського району («Альтернатива. ОРГ»), до редакції звернулася подруга загиблої. Вона надала переписку з Недовою, зокрема, її повідомлення, написане в квітні. У ньому Аліна стверджує, що батьки її часто лають, принижують і б'ють.

«Одного разу, влітку 2019 року, по п'яні (вони завжди п'ють, коли вдома), почали кричати на мене, що я невдячна дочка. Потім мама взяла ножиці і відрізала мені волосся... потім тато відрізав мені волосся. І тепер я ходжу з такою зачіскою. Але це ще не все!!!», - написала вона.

Потерпіла тоді також розповіла подрузі, що тоді ж влітку (2019 р.) її п'яний батько домагався від неї статевої близькості, а мати, дізнавшись про це, нібито ніяк не відреагувала.

«Після цього мої стосунки з батьками не змінилися... Вони не пам'ятають цього і кажуть, що я брешу! А сказати іншим я не можу! Я намагалася, але мої батьки, коли хтось поруч, починають вдавати, що люблять мене ... І тому мені ніхто не вірить. Я просто хочу померти! Нікому не заважати! Всім буде краще! Ну, кому я потрібна? Тобі? Батькам, які мене не люблять? Однокласникам, для яких я тягар? Кому?! Нікому!», - написала дівчинка подрузі.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Овідіопольському районі Одеської області на березі Дністровського лиману знайшли мертвою 14-річну жительку села Роксолани Аліну Недову, яка 6 травня вийшла з дому і зникла.

У відділі комунікації регіонального главку Нацполіції заявили, що зовнішніх ознак насильства не виявлено, а сім'я, в якій виховувалася дівчинка, в поле зору поліцейських раніше не потрапляла, за місцем проживання характеризується позитивно.

За даним фактом порушено провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.