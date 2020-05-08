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Львівська мерія розповіла, що зміниться в місті з 11 травня

Львівська мерія розповіла, що зміниться в місті з 11 травня
17:42 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Наступні рішення про зняття обмежень можуть ухвалити 12 травня.

У Львові з 11 травня послаблять карантинні заходи. Відповідне рішення сьогодні ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, з понеділка в місті буде дозволено відвідувати парки, сквери та спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом). Крім тог, буде відновлено роботу промисловими товарами, крім одягу та взуття.

"Всі магазинчики з господарським та іншими товарами працюватимуть. Так розвантажимо наплив покупців з великих торгових центрів. Також запрацюють літні тераси кафе та ресторанів. Треба розуміти, що всі ці речі можливі лише при строгому дотриманні протоколів", - уточнив мер.

Він додав, що рішення щодо роботи перукарень, салонів краси та можливості продажу одягу та взуття прийматимуть 12 травні.

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"Відтермінування певних дозволів пов’язано зі збільшенням кількості захворювання на COVID-19 у Львові та області. Протягом наступних 3 днів ми слідкуватимемо за динамікою і в вівторок розумітимемо що робити далі", - пояснив Садовий.

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Мэрия, Карантин, Україна, Львів.
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