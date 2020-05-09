У Кіровоградській області від коронавірусу померли брати-лікарі

Новини України:Загалом у Кіровоградській області зафіксовано 411 випадків захворювання Covid-19. Із них 239 осіб уже одужали, а 20 померли від ускладнень Covid-19.

У Кіровоградській області зафіксували новий летальний випадок від коронавірусу: помер 63-річний чоловік з Кропивницького, який працював лікарем дитячої обласної лікарні, повідомив голова обласної державної адміністрації Андрій Балонь у суботу.

"Чоловік перебував в обласній лікарні на госпіталізації. Довгий час був на штучній вентиляції легенів. Є підстави вважати, що померлий чоловік заразився під час спілкування зі старшим братом - лікарем Центру екстреної медичної допомоги, який також помер від коронавірусу 17 квітня. Медики не змогли врятувати його життя. Висловлюємо співчуття близьким", - наводить слова Балоня прес-служба ОДА.

Керівник області повідомив, що на Кіровоградщині минулої доби лабораторний центр методом ПЛР-діагностики обстежив 200 жителів області. Згідно з результатами тестування, було зареєстровано три нових випадки захворювання Covid-19 .

Також у регіоні підтвердилося ще 17 випадків одужання від Covid-19. Серед них - 5 медпрацівників. Троє працюють у приватній клініці в Кропивницькому, двоє - в обласному протитуберкульозному диспансері.