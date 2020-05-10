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За добу на Буковині від коронавірусу померли три людини

За добу на Буковині від коронавірусу померли три людини
05:24 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині — 75.

За минулу добу на Буковині померли три людини хворі на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

“За минулу добу у лікарнях Чернівецької області зафіксовано 3 летальних випадки”, — йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що серед померлих жінка 1955 року народження жителька Глибоцького району, мала двобічну пневмонію, коронавірус у неї підтвердили, чоловік 1950 року народження, чернівчанин, у якого теж діагностували COVID-19.

“Жінка 1958 року народження із Сторожинеччини, мала пневмонію, важку серцеву патологію, цукровий діабет, гіпотеріоз. ПЛР-тест — позитивний. Померла у Сторожинецькій ЦРЛ”, — зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, на Буковині 8 травня офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 35 із них — у Чернівцях. Лабораторний центр дослідив 376 нових зразків.

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Буковина, Смерть, Коронавірус, Covid-19.
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