За добу на Буковині від коронавірусу померли три людини

Новини України:Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині — 75.

За минулу добу на Буковині померли три людини хворі на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

“За минулу добу у лікарнях Чернівецької області зафіксовано 3 летальних випадки”, — йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що серед померлих жінка 1955 року народження жителька Глибоцького району, мала двобічну пневмонію, коронавірус у неї підтвердили, чоловік 1950 року народження, чернівчанин, у якого теж діагностували COVID-19.

“Жінка 1958 року народження із Сторожинеччини, мала пневмонію, важку серцеву патологію, цукровий діабет, гіпотеріоз. ПЛР-тест — позитивний. Померла у Сторожинецькій ЦРЛ”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині 8 травня офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 35 із них — у Чернівцях. Лабораторний центр дослідив 376 нових зразків.