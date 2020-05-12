Telegram-бот злив базу з 26 млн посвідчень водія

Вчора за допомогою Telegram-боту злили базу з 26 млн водійських посвідчень. Наразі Служба безпеки України розпочала слідчі дії.
“Вчора один телеграм-бот злив базу даних з 26 млн водійських посвідчень. Чутки, що до цього причетна Дія — безпідставні. Це неможливо навіть теоретично”, — йдеться у повідомленні.
Так, серед причин, чому до цього не причетний додаток “Дія” називають:
“Незаконне використання персональних даних громадян недопустиме. Службою безпеки України розпочаті слідчі дії щодо роботи телеграм-боту та доступних в ньому персональних даних”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні запустили додаток, в якому українські водії зможуть перевіряти дорожні штрафи, наразі він доступний лише для операційної системи IoS.