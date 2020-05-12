Telegram-бот злив базу з 26 млн посвідчень водія

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал мобільного застосунку "Дія" від Міністерства цифрової трансформації.

Вчора за допомогою Telegram-боту злили базу з 26 млн водійських посвідчень. Наразі Служба безпеки України розпочала слідчі дії.

“Вчора один телеграм-бот злив базу даних з 26 млн водійських посвідчень. Чутки, що до цього причетна Дія — безпідставні. Це неможливо навіть теоретично”, — йдеться у повідомленні.

Так, серед причин, чому до цього не причетний додаток “Дія” називають:

“Незаконне використання персональних даних громадян недопустиме. Службою безпеки України розпочаті слідчі дії щодо роботи телеграм-боту та доступних в ньому персональних даних”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні запустили додаток, в якому українські водії зможуть перевіряти дорожні штрафи, наразі він доступний лише для операційної системи IoS.