МОЗ: місцева влада може самостійно посилювати карантин

Новини України:Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В цілому з учорашнього дня по всій країні введено пом'якшення карантину. Але на місцях є можливість посилювати цей карантин, це так виписано в законі. У нас є вже приклади, коли посилені заходи. Наприклад, у місті Києві не відкриваються торговельно-розважальні центри, а в Чернівецькій області не будуть працювати салони краси. Це все те, що і є адаптивним карантином", - сказав Степанов.

Він зазначив, що МОЗ тримає постійний контакт і з керівниками місцевого самоврядування, тобто з мерами міст по Україні, і з керівниками областей щодо карантинних заходів на території тієї чи іншої громади або області.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв про поетапний вихід з карантину - відповідно до зменшення захворюваності. Передбачено 5 етапів.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових.