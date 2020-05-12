Скачать
Вівторок, 12.05.2020
В Україні зафіксували 16 023 випадки коронавірусної хвороби
В Україні зафіксували 16 023 випадки коронавірусної хвороби
МОЗ: місцева влада може самостійно посилювати карантин
МОЗ: місцева влада може самостійно посилювати карантин
ФІФА та УЄФА розслідують діяльність Павелка
ФІФА та УЄФА розслідують діяльність Павелка
День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках
День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках

СБУ викрила агітаторів, які закликали до повалення влади в Україні

СБУ викрила агітаторів, які закликали до повалення влади в Україні
10:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність групи інтернет-агітаторів, які за вказівкою російських кураторів поширювали у мережі публічні заклики до зміни державних кордонів і повалення влади.

Про це 12 травня повідомляє пресслужба СБУ.

"Досудове розслідування встановило, що двоє мешканців Хмельницького та Івано-Франківська адміністрували в соцмережах спільноти сепаратистського спрямування. Зловмисники діяли під "прикриттям" української SMM-структури", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в інтернеті вони поширювали переважно деструктивний контент: фейки про карантинні обмеження через COVID-19, дискредитацію органів державної влади. Та головне – агітатори інспірували протести та просували ідеї федералізації України. Результати лінгвістичної експертизи цих матеріалів підтверджують: вони містять публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу, додали в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави. Слідчі дії відбувалися у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Питання про оголошення зловмисникам підозри вирішується. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Заходи з викриття інтернет-агітаторів проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Хмельницької області.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

СБУ, Интернет, Агітатори, Повалення, Державний режим, Проросійські.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках
02 Холіфілд назвав ім'я справжнього короля боксу
03 Динамо повертається до повноцінних тренувань
04 Буковина вирішила продовжити низку карантинних обмежень
05 Головний лікар України зізнався, навіщо закривали парки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В китайському Ухані перевірять всіх жителів на коронавірус
В китайському Ухані перевірять всіх жителів на коронавірус
Telegram-бот злив базу з 26 млн посвідчень водія
Telegram-бот злив базу з 26 млн посвідчень водія
В Уряді розповіли, якої допомоги чекають від Берліну
В Уряді розповіли, якої допомоги чекають від Берліну
Як приготувати вдома ситний печінковий торт з овочами (Відео)
Як приготувати вдома ситний печінковий торт з овочами (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся