СБУ заблокувала 60 сайтів з азартними онлайн-іграми

Новини України:Завдяки втручанню СБУ блоковано 59 заборонених інтернет-платформ для азартних онлайн ігор.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За матеріалами слідчих Служби безпеки України отримано рішення суду щодо блокування провідними вітчизняними інтернет-провайдерами доступу до заборонених законодавством азартних ігор у віртуальній мережі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вже закрито доступ до 59 відповідних інтернет-платформ, у тому числі до 20 найпопулярніших серед українських азартних гравців.

Службою безпеки України вживатимуться всі необхідні заходи, направлені на неухильне дотримання законодавства України щодо заборони грального бізнесу та притягнення винних осіб до відповідальності.