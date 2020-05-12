Скачать
Вівторок, 12.05.2020
Київ посилить карантин, якщо за тиждень ситуація різко погіршиться
Київ посилить карантин, якщо за тиждень ситуація різко погіршиться
Уряд просять пом'якшити карантин для релігійних організацій
Уряд просять пом'якшити карантин для релігійних організацій
Алонсо претендує на місце в команді Феррарі
Алонсо претендує на місце в команді Феррарі
Віра Брежнєва привітала Меладзе з днем народження (Відео)
Віра Брежнєва привітала Меладзе з днем народження (Відео)

Київ посилить карантин, якщо за тиждень ситуація різко погіршиться

Київ посилить карантин, якщо за тиждень ситуація різко погіршиться
13:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Якщо ситуація із захворюванням на COVID-19 різко погіршиться, то Київ може повернутися до суворіших обмежень.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Послаблення ми запроваджуємо поступово, щоб розуміти, де в нас основні ризики і де можуть бути спалахи захворювання. Перший етап – це тест на те, чи готові ми жити за правилами. І я нікого не хочу лякати. Але, якщо за тиждень у нас ситуація різко погіршиться, іншого виходу, як повернутися до обмежень, у нас не буде", - сказав мер.

Кличко нагадав, що відсьогодні в столиці розпочали перший етап послаблення обмежень: працюють магазини площею до 300 квадратних метрів, перукарні та салони краси, літні тераси кафе та ресторанів, невеликі виробництва. За словами столичного голови, також відкрилися 27 продовольчих ринків.

Він зазначив, що чимало киян самі собі зняли обмеження і продовжували ходити в парки, на дитячі майданчики та компаніями на пікніки, не дотримуючись елементарних правил безпеки.

Черкаські медики найбільш забезпечені засобами захисту по Україні

"Очевидно, що зараз ми маємо результати цих «радощів життя» і після Паски, і під час травневих свят. Цими днями було три вихідних. І в столиці відбувалися просто масові гуляння. Хоч ми й закликали дочекатись послаблень і дотримуватися правил безпеки", - додав Кличко.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кличко, Ситуация, КМДА, Київ, Коронавірус, Посилять карантин, Погіршення ситуації.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках
02 "Донбас Арена" потрапив до світового рейтингу топ-40 найкращих стадіонів
03 Telegram-бот злив базу з 26 млн посвідчень водія
04 Холіфілд назвав ім'я справжнього короля боксу
05 Динамо повертається до повноцінних тренувань
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Верховна Рада відновить роботу в пленарному режимі з 19 травня
Верховна Рада відновить роботу в пленарному режимі з 19 травня
Черкаські медики найбільш забезпечені засобами захисту по Україні
Черкаські медики найбільш забезпечені засобами захисту по Україні
На українських АЗС подорожчав автогаз
На українських АЗС подорожчав автогаз
Одеський кінофестиваль перенесли на осінь
Одеський кінофестиваль перенесли на осінь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся