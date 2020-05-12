Київ посилить карантин, якщо за тиждень ситуація різко погіршиться

Новини України:Якщо ситуація із захворюванням на COVID-19 різко погіршиться, то Київ може повернутися до суворіших обмежень.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Послаблення ми запроваджуємо поступово, щоб розуміти, де в нас основні ризики і де можуть бути спалахи захворювання. Перший етап – це тест на те, чи готові ми жити за правилами. І я нікого не хочу лякати. Але, якщо за тиждень у нас ситуація різко погіршиться, іншого виходу, як повернутися до обмежень, у нас не буде", - сказав мер.

Кличко нагадав, що відсьогодні в столиці розпочали перший етап послаблення обмежень: працюють магазини площею до 300 квадратних метрів, перукарні та салони краси, літні тераси кафе та ресторанів, невеликі виробництва. За словами столичного голови, також відкрилися 27 продовольчих ринків.

Він зазначив, що чимало киян самі собі зняли обмеження і продовжували ходити в парки, на дитячі майданчики та компаніями на пікніки, не дотримуючись елементарних правил безпеки.

"Очевидно, що зараз ми маємо результати цих «радощів життя» і після Паски, і під час травневих свят. Цими днями було три вихідних. І в столиці відбувалися просто масові гуляння. Хоч ми й закликали дочекатись послаблень і дотримуватися правил безпеки", - додав Кличко.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових.