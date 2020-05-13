Скачать
Середа, 13.05.2020
В Україні за добу підтвердили 402 нових випадків коронавірусу
В Україні за добу підтвердили 402 нових випадків коронавірусу
ДПСУ: До України повернулися близько 300 осіб з Амстердама та Афін
ДПСУ: До України повернулися близько 300 осіб з Амстердама та Афін
Директор: "Карпати" не готові проводити тестування на коронавірус
Директор: "Карпати" не готові проводити тестування на коронавірус
Фонд гарантування минулого тижня продав активів банків на 59 мільйонів
Фонд гарантування минулого тижня продав активів банків на 59 мільйонів

У Києві протестують автобусні перевізники

У Києві протестують автобусні перевізники
10:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:На Європейській площі Києва у середу розпочалася акція протесту автобусних перевізників з вимогами послаблення карантину.

Зокрема, протестувальники вимагають відновлення внутрішніх та міжнародних автобусних пасажирських перевезень.

Автобуси почали з'їжджатися до центру столиці з самого ранку і продовжують збиратися на Європейській площі. Протестувальники спричинили значні затори в центрі Києва, зокрема на вулицях Трьохсвятительській, Грушевського, Хрещатик та на Володимирському узвозі.

Своєю чергою у поліції Києва запевнили, що правоохоронці забезпечують правопорядок під час акцій в урядовому кварталі.

«Сьогодні у центральній частині міста заплановано проведення кількох акцій, зокрема, під будівлями органів державної влади. Тож аби не допустити порушень громадського порядку, правоохоронці посилили заходи безпеки», - йдеться у повідомленні.

Одночасно в поліції поінформували, що у зв’язку із заходами можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями у центрі столиці. Відтак правоохоронці закликають водіїв планувати маршрути руху із урахуванням цієї інформації. Також поліцейські просять організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Уряд просять пом'якшити карантин для релігійних організацій

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

Наразі карантин продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень знята.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Протест, Автобус, Карантин, Київ, Автобусні перевізники.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кабмін розгляне питання часткової зупинки дії угоди про безвіз з Білоруссю
02 Причини виникнення пандемії: ЄС підтримує розслідування
03 "Акт чистого зла": США засуджують теракт в Афганістані
04 В Україні за добу підтвердили 402 нових випадків коронавірусу
05 Бундесліга: гравців перед стартом сезону закрили в готелях на ізоляцію
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві протестують автобусні перевізники
У Києві протестують автобусні перевізники
Коронавірус в Україні підтвердили вже у 1130 дітей та 3208 медиків
Коронавірус в Україні підтвердили вже у 1130 дітей та 3208 медиків
На Київщині - вже 1049 інфікованих коронавірусом
На Київщині - вже 1049 інфікованих коронавірусом
У Таїланді вперше від початку епідемії не зафіксували жодного випадку за добу
У Таїланді вперше від початку епідемії не зафіксували жодного випадку за добу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся