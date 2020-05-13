У Києві протестують автобусні перевізники

Новини України:На Європейській площі Києва у середу розпочалася акція протесту автобусних перевізників з вимогами послаблення карантину.

Зокрема, протестувальники вимагають відновлення внутрішніх та міжнародних автобусних пасажирських перевезень.

Автобуси почали з'їжджатися до центру столиці з самого ранку і продовжують збиратися на Європейській площі. Протестувальники спричинили значні затори в центрі Києва, зокрема на вулицях Трьохсвятительській, Грушевського, Хрещатик та на Володимирському узвозі.

Своєю чергою у поліції Києва запевнили, що правоохоронці забезпечують правопорядок під час акцій в урядовому кварталі.

«Сьогодні у центральній частині міста заплановано проведення кількох акцій, зокрема, під будівлями органів державної влади. Тож аби не допустити порушень громадського порядку, правоохоронці посилили заходи безпеки», - йдеться у повідомленні.

Одночасно в поліції поінформували, що у зв’язку із заходами можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями у центрі столиці. Відтак правоохоронці закликають водіїв планувати маршрути руху із урахуванням цієї інформації. Також поліцейські просять організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

Наразі карантин продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень знята.