У Києві сталася стрілянина, є поранений

Новини України:У Подільському районі Києва внаслідок конфлікту на стоянці на вулиці Мостицькій чоловік отримав вогнепальне поранення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“На спецлінію «102» від лікарів надійшло повідомлення про те, що на стоянці біля храму на вулиці Мостицькій внаслідок конфлікту отримав вогнепальне поранення чоловік. Постраждалого госпіталізовано до лікарняного закладу для надання медичної допомоги”, - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Подільського управління поліції, яка встановлює всі обставини інциденту.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особу, причетну до скоєння злочину.