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Четвер, 14.05.2020
Бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, є загиблі та поранені
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Бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, є загиблі та поранені

Бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, є загиблі та поранені
07:24 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:За даними розвідки, 13 травня військовослужбовці Збройних Сил України поранили трьох російських окупантів, повідомили у штабі.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” неподалік Гнутового, Талаківки та Широкиного противник обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По околицях Старогнатівки окупанти двічі задіяли гранатомети різних систем.

“Застосовуючи штатне озброєння українські воїни прицільним вогнем змушували противника відмовитись від продовження обстрілів”, — повідомили у штабі.

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У свою чергу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог поблизу Кримського двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 120-го калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. По околицях Оріхового окупанти застосували 120 мм міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зокрема, поруч Катеринівки загарбники порушували режим припинення вогню, застосувавши 82 мм міномети, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

“Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Нажаль, ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя”, — повідомили військовослужбовці.

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Від початку поточної доби збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ біля Авдіївки противник двічі вів вогонь — з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Верхньоторецьке окупанти задіяли міномети 82-го калібру та гранатомети різних систем”, — повідомили військові.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” біля Зайцевото та Хутора Вільного ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, додали у пресцентрі.

“У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано”, — резюмували у повідомленні.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріл, Порушення тиші.
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