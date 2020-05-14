Президент Зеленський назвав умови відкриття непродовольчих ринків

Новини України:Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді із запобігання поширенню COVID-19.

Непродовольчі ринки треба відкривати за умови дотримання заходів безпеки.

Так, під час наради порушили питання відкриття непродовольчих ринків.

"Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити й ринки. На таких самих умовах, що й продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження", – наголосив Володимир Зеленський.

Окрім того, під час наради міністр охорони здоров'я Максим Степанов відзвітував Президенту, що виплати надбавок медичним працівникам за роботу з інфікованими коронавірусом за березень уже здійснюють, і завершити цей процес планують найближчим часом.

Глава держави доручив проконтролювати доплати до 300% і за квітень, які здійснюються за новою фінансовою формулою. Для цього всі відповідні лікарні мають укласти договори з Національною службою здоров'я України.

"Простежте, щоб лікарні укладали ці угоди. Давайте завершимо ці виплати якомога швидше", – зазначив Володимир Зеленський.

Президенту також доповіли, що серед лідерів за новими виявленими випадками інфікування залишаються Чернівецька область та місто Київ. За минулу добу загалом в Україні кількість тих, хто одужав, перевищила кількість лабораторно підтверджених нових випадків хвороби – 427 і 422 відповідно.

"Рівень летальності залишається невисоким – 2,7%", - зазначили в Офісі.

Нагадаємо, з 11 травня в Україні почали послаблювати карантин.