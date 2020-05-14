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На Миколаївщині в трьох районах підпалили ліс

На Миколаївщині в трьох районах підпалили ліс
23:19 Чт, 14 Травень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Одразу в трьох районах Миколаївщини - Вознесенському, Вітовському та Корабельному - сталися пожежі у лісах через підпал.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«13 травня у Вознесенському районі на території Прибузького лісництва ДП «Вознесенського лісового господарства» двічі горіла хвойна підстилка. Перший випадок зареєстровано о 12:02 у 51 кварталі, інший о 15:20 у кварталі 31. Гасили займання на площі 600 кв. м», - йдеться у повідомленні.

Також у цей день вогнеборці та співробітники державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» загасили пожежу на території Балабанівського лісового урочища на площі 1200 кв. м. А у Вітовському районі - хвойну підстилку у Мішково-Погорілівському урочищі на площі 300 кв.м.

"Всі пожежі спричинив підпал", - констатували в ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зауважимо, що кількома днями раніше на території регіонального ландшафтного парку на Кінбурнській косі через підпал вигоріло 1,2 га хвойної підстилки.

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ДСНС, Лис, Підпал, Миколаївщина, Три райони.
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