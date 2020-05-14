Російські найманці на Донбасі 7 разів обстріляли позиції об'єднаних сил

Новини України:Російські найманці 7 разів обстріляли позиції підрозділів об'єднаних сил від початку поточної доби станом на 17:00, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook у четвер.

"Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

Під час обстрілів російські найманці застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення на Донбасі міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Об'єднані сили вжили необхідних заходів, зокрема й вогневого впливу, для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли", - йдеться у звіті.

На всіх трьох ділянках розведення сил і засобів режим тиші дотримувався.