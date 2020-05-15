Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Новини України:За даними української розвідки, українські військовослужбовці знищили одного і поранили щонайменше п'ять російських найманців на Донбасі.

Російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед наших захисників в результаті ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук у п'ятницю вранці.

Обстрілу піддалися наступні населенні пункти: Піски, Авдіївка, Верхньоторецьке, Новомихайлівка, Красногорівка, Водяне, Оріхове, Хутір Вільний, Зайцеве.

За даними української розвідки, українські військовослужбовці знищили одного і поранили щонайменше п'ять російських найманців на Донбасі.

"З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - підсумували в штабі ООС.