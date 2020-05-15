Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно

Новини України:Опади очікуються на сході і в центрі країни.

На вихідних в Україні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі.

Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +7°, вдень +16°. У неділю пройде дощ, +8°...+18°.

У Львові в суботу без опадів, вночі +5°, вдень +15°. У неділю хмарно з проясненнями, +4°...+17°.

У Луцьку в суботу вночі +5°, вдень +16°, без опадів. У неділю вночі +6°, вдень +17°, мінлива хмарність.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +5°...+15°. У неділю до +15°, пройде дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +10°, удень +20°. У неділю +11°...+16°.

У Харкові в суботу пройде дощ, температура вночі +8°, вдень +14°. У неділю +7°...+17°, без опадів.

У Дніпрі в суботу пройде дощ, температура вночі +6°, вдень +16°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +7°...+18°.

У Сімферополі завтра без опадів, +10°...+24°. У неділю +10°...+22° хмарно з проясненнями.

Жителям Маріуполя на суботу невелику хмарність, температура вночі +4°, вдень +17°. У неділю без опадів, температура до +18°.

У Краматорську в суботу пасмуно, температура вночі +5°, вдень +16°. У неділю температура до +19°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність, температура вночі +6°, вдень +16°. У неділю +8°...+19° хмарно з проясненнями.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +12°. У неділю хмарно, вночі 0°, вдень +14°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +4°, вдень +18°. У неділю невелика хмарність, вночі +6°, вдень до +18°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +17°. У неділю температура до +19°, мінлива хмарність.

У Сваляві завтра без опадів, +16°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря +3°...+17°.

У Затоці в суботу сонячно, вночі +9°, вдень +22°. У неділю без опадів, температура до +18°.

У Бердянську завтра без опадів, температура до +21°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря +9° ...+19°.