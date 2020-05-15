Із понеділка обмежується в'їзд великогабаритного транспорту в Київ

Новини України:До Києва з понеділка, 18 травня, обмежується в'їзд великогабаритного транспорту з 7:00 до 10:00 ранку і з 17:00 до 20:00 вечора, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Оскільки в місті складна транспортна ситуація, ми підсилюємо контроль за в'їздом до столиці вантажного транспорту. З понеділка, 18 травня, в'їзд великогабаритного та великовагового транспорту в місто буде обмежений. Нагадаю, ми вводили такі заходи, але контроль за ними недостатній. Я звернувся до поліції посилити цю роботу. Отже, з 18 травня обмеження діятимуть вранці - з 7:00 до 10:00. І ввечері - з 17:00 до 20:00", - заявив Кличко під час онлайн-брифінгу в п'ятницю.

Мер Києва наголосив, що це необхідний захід для стабілізації трафіку в місті під час пікового навантаження на дороги. Обмеження діятиме до повного відновлення роботи громадського транспорту, коли скоротиться кількість приватних автомобілів на дорогах.

"Ми поступово збільшуємо кількість наземного громадського транспорту, щоб після 22 травня він вже працював у звичайному режимі. Але хочу наголосити: дотримання правил безпеки в ньому ніхто не відміняв, бо, за словами медиків, понад 30 відсотків заражень відбуваються саме у громадському транспорті - коли люди не тримають дистанцію, не одягають маску та рукавички", - зазначив Кличко.