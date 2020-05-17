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Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі

Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі
09:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Минулої доби збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, від початку нинішньої доби – два обстріли, поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новотроїцького, Гранітного, Авдіївки та двічі поруч з Лебединським окупанти обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новгородського загарбники використали заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, випустивши 30 мін.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Українські військові відкрили прицільний вогонь у відповідь по опорних пунктах противника.

За даними розвідки, 16 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв наші позиції біля Авдіївки з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

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РФ, Донбас, Обстріли, Режим тиші.
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