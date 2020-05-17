В Україні прогнозують дощі, грози та до +22°

Новини України:В Україні 17 травня на більшій частині пройдуть короткочасні дощі, місцями гроза.

Про це Укрінформу повідомили в Гідрометцентрі.

"В Україні 17 травня мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень на більшій частині країни короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°, у південній частині до 21°", - йдеться у повідомленні.

18 травня вночі в Україні, крім західних областей, вдень у східних та північно-східних областях невеликий дощ (вночі на Лівобережжі помірний).

19 травня вночі на північному заході, вдень у північній частині невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень 18 травня у північній частині та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у південній частині 8-13°; вдень 13-18°, у південних, прикарпатських областях та на Закарпатті 18-23°.

Уночі 20 травня у східних областях, вдень 20 травня та протягом 21 травня в південній частині невеликий короткочасний дощ, на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 4-10°, 21 травня у західних та північних областях 2-7° тепла, вдень 12-17°; на Закарпатті та півдні вночі 7-13°, вдень 16-22°.

У Києві 17 травня мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

По області мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.

Уночі 18 травня та вдень 19 травня невеликий дощ, в решту часу без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень 18 травня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

20-21 травня без істотних опадів. Температура вночі 20 травня 4-9°, 21 травня 2-7° тепла; вдень 12-17°.