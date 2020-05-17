Скачать
Неділя, 17.05.2020
В Україні підтвердили 18 291 випадок коронавірусу
В Україні підтвердили 18 291 випадок коронавірусу
В Україні сьогодні День пам’яті жертв політичних репресій
В Україні сьогодні День пам’яті жертв політичних репресій
Відео бою Дена Іджа проти Едсона Барбози
Відео бою Дена Іджа проти Едсона Барбози
Які вітаміни потрібні жінкам
Які вітаміни потрібні жінкам

В Україні прогнозують дощі, грози та до +22°

В Україні прогнозують дощі, грози та до +22°
09:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:В Україні 17 травня на більшій частині пройдуть короткочасні дощі, місцями гроза.

Про це Укрінформу повідомили в Гідрометцентрі.

"В Україні 17 травня мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень на більшій частині країни короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°, у південній частині до 21°", - йдеться у повідомленні.

18 травня вночі в Україні, крім західних областей, вдень у східних та північно-східних областях невеликий дощ (вночі на Лівобережжі помірний).

19 травня вночі на північному заході, вдень у північній частині невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень 18 травня у північній частині та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у південній частині 8-13°; вдень 13-18°, у південних, прикарпатських областях та на Закарпатті 18-23°.

Уночі 20 травня у східних областях, вдень 20 травня та протягом 21 травня в південній частині невеликий короткочасний дощ, на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 4-10°, 21 травня у західних та північних областях 2-7° тепла, вдень 12-17°; на Закарпатті та півдні вночі 7-13°, вдень 16-22°.

У Києві 17 травня мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

По області мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.

Уночі 18 травня та вдень 19 травня невеликий дощ, в решту часу без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень 18 травня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

20-21 травня без істотних опадів. Температура вночі 20 травня 4-9°, 21 травня 2-7° тепла; вдень 12-17°.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Погода, Україна, Дощі, Регіони, Грози.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Іспанії зафіксували найменшу кількість померлих від коронавірусу за два місяці
02 В Україні сьогодні День пам’яті жертв політичних репресій
03 У Москві від коронавірусу померли вже понад 1500 осіб
04 Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі
05 Укртранснафта запобігла зловмисному пошкодженню нафтопроводу “Дружба”
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україну включили до Комітету з охорони здоров’я ЄС в якості спостерігача
Україну включили до Комітету з охорони здоров’я ЄС в якості спостерігача
Сьогодні Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу
Сьогодні Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу
Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі
Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі
Гороскоп на тиждень 18 - 24 травня
Гороскоп на тиждень 18 - 24 травня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся