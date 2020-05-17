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Київ обмежує в'їзд вантажівок

Київ обмежує в'їзд вантажівок
13:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:В’їзд великогабаритного транспорту до Києва у ранкові та вечірні години буде обмежено з понеділка, 18 травня.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

"Із 18 травня обмежать в’їзд великогабаритного транспорту в Київ. Обмеження встановлюється на чотирьох в’їздах до Києва: на Житомирському, Бориспільскому, Одеському та Гостомельському шосе", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження діятиме у ранкові та вечірні години: вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00.

В КМДА пояснюють, що таке обмеження необхідне, щоб зменшити навантаження на дороги Києва у години пік та стабілізувати трафік на період дії карантинних обмежень та до повного відновлення роботи громадського транспорту.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

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Київ, Затори, Обмеження, В'їзд вантажівок, Навантаження, Рікові години.
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