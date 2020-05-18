На Житомирщині росте динаміка зараження коронавірусом

Новини України:На Житомирщині кількість хворих на COVID-19 зросла на 18 осіб.

Станом на 22:30 17 травня, за результатами лабораторного дослідження 242 проб, кількість хворих на COVID-19 на Житомирщині зросла на 18 осіб, 7 повторних проб вже інфікованих жителів Любарського району, Бердичева, Коростеня та Житомира показали наявність хвороби в організмі. Про це повідомляє голова Житомирської ОДА Віталія Бунечка.

За даними Житомирського обласного лабцентру, фіксується зростання динаміки зараження коронавірусом. Особливо, це помітно серед жителів Любарського району – 15 нових випадків. При цьому, кількість одужалих від коронавірусної хвороби зросла на 9 людей – це жителі Андрушівки та Ружина.

Сумарна чисельність інфікувань становить 564 особи. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 189 людей, в Коростені – 100 та в Бердичеві – 92.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19, з них 514 - летальні.