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Аграрїї завершили весняно-польові роботи на понад 90% площ

Аграрїї завершили весняно-польові роботи на понад 90% площ
17:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Аграрії України посіяли ярі зернові, зернобобові та технічні культури на 14,1 млн га, або 91% прогнозованих площ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«У період 07-14.05 аграрії посіяли 827 тис. га ярих зернових, зернобобових та технічних культур. Станом на 14 травня польові роботи проведені на 14,1 млн га, що становить 91% від прогнозованих 15,5 млн», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що нині практично завершено сівбу всіх ярих, окрім сої (посіяно 1,1 млн га, або 80% від прогнозу у 1,4 млн га) та гречки (21 тис. га, або 28% з прогнозованих 75 тис. га).

За оновленим прогнозом Мінекономіки, згідно з даними регіонів, посівна площа основних культур цьогоріч збільшиться на 600 тис. га порівняно з 2019 роком - до 15,5 млн га. У структурі посівів ярої групи, за прогнозами, зросте частка кукурудзи та соняшнику, зменшиться - ячменю, сої та цукрового буряку.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінекономіки, в Україні 7 травня завершилася сівба ярої пшениці, ячменю, вівса, гороху та цукрового буряку.

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Завершено, Роботи, Аграрії, Весняно-польові.
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