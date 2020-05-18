В Одесі обвалилася стіна житлового будинку: під завалами шукають людей

Новини України:Мешканці будинку були терміново евакуйовані. Зараз рятувальники розбирають завали.

Сьогодні в центрі Одеси сталося часткове обрушення п'ятиповерхового житлового будинку.

Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 16:21 до служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що на вул. Торговій, 20 сталося часткове руйнування стіни 5-поверхового житлового будинку.

«Встановлено, що сталося часткове обрушення стіни з першого по п'ятий поверхи будівлі. Мешканців будинку було терміново евакуйовано», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз рятувальники розбирають завали. До аварійно-рятувальних робіт залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки і 42 людини особового складу.

Інформації про потерпілих поки що немає.

Мешканці стверджують, що причиною обвалення є будівництво по сусідству, на місці громадських лазень. Люди кажуть, що з початком цих будівельних робіт в їхньому будинку з'явилися тріщини.

Як повідомили в комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс», через обвалення будинку на вулиці Торговій тимчасово призупинено рух тролейбусного маршруту №2.